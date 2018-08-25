ФОТО: Стало известно, кто поборется за сердце Бузовой

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В воскресенье 26 августа на канале ТНТ стартует шоу "Замуж за Бузову".
В преддверии выхода шоу "Замуж за Бузову" его создатели выложили в Сеть фото участников, претендующих на роль жениха. В официальном инстаграм-аккаунте проекта появились фото и анкеты 15 молодых людей. Среди них спортсмены и шоумены, диджеи и продюсеры, предприниматели и ведущие, актер и фитнес-инструктор.
Сама Ольга Бузова мечтает встретить на этом проекте настоящую любовь. Самое главное, по словам телеведущей, не финансовое благополучие кандидата, а его любовь и искренность.
Полный список претендентов, фото и биографии женихов Бузовой можно посмотреть здесь.
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