ФОТО: Стало известно, кто поборется за сердце Бузовой

В воскресенье 26 августа на канале ТНТ стартует шоу "Замуж за Бузову".

В преддверии выхода шоу "Замуж за Бузову" его создатели выложили в Сеть фото участников, претендующих на роль жениха. В официальном инстаграм-аккаунте проекта появились фото и анкеты 15 молодых людей. Среди них спортсмены и шоумены, диджеи и продюсеры, предприниматели и ведущие, актер и фитнес-инструктор.

Сама Ольга Бузова мечтает встретить на этом проекте настоящую любовь. Самое главное, по словам телеведущей, не финансовое благополучие кандидата, а его любовь и искренность.

Полный список претендентов, фото и биографии женихов Бузовой можно посмотреть здесь.



