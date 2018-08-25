ФОТО: Свора собак терроризирует жителей Кеми – люди боятся выходить на улицу

Жители Кеми боятся выходить на улицу и отпускать гулять детей из-за своры собак, которая бродит по дворам.

Как рассказали жители города в популярной группе "Общественный контроль. Кемь", по дворам бегает свора бродячих псов, и местные власти никак на это не реагируют.

"Скоро начинается школа, как детей одних отпускать, если даже взрослые боятся пройти мимо них!? Простите, но администрация должна уважительно относиться к жителям своего города. Пока их самих эти псины не покусают, они ничего не сделают! Пожалуйста, очнитесь! Это не нормально!", - написали общественники.

"Это из нашего двора фото, - пояснила жительница Кеми Елена. - В ночь на четверг собаки лаяли, потом весь день крутились во дворе, грызлись между собой. Девочек лет 7-8, четверых, сосед отбил от своры. Спасибо ему! Стала звонить в единую диспетчерскую, говорят, лимит исчерпан, ничего сделать не могут. Позвонила в Петрозаводск, тоже говорят ничего не могут. Сказала, что со своей собакой гулять не выходила - страшно - начал объяснять, что я должна выводить с поводком и в наморднике, иначе штраф. То есть собаку размером с кошку надо выгуливать по правилам. А то, что во дворе свора из 15 здоровых кобелей без поводков и намордников грызутся, лают - никто ничего сделать не может!".