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Новости. Происшествия
12:10, 25 Июня 2019
фото: Кадр из видео

ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска

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Во время репетиции парада военная техника разрушает асфальтовое покрытие в центре Петрозаводска, возмущаются жители города в социальных сетях.

На площади Кирова в Петрозаводске 21 и 23 июня прошли репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В результате танки повредили асфальт на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра. 

В частности, горожане опубликовали несколько фото и видео, как военная техника разрушает асфальтовое покрытие.


Столица на Онего



Столица на Онего
Мэр города Ирина Мирошник ранее рекомендовала не волноваться о том,  выдержит ли асфальт тяжелые гусеничные танки. 

"Все было выверено с точки зрения веса машин, габаритов, – сообщила Мирошник. – С точки зрения повреждения асфальтового покрытия, тоже таких рисков нет, потому что специальные защитные приспособления на гусеницах будут надеты".


Кадр из видео

Мирошник заверила, что праздник планируется провести "без разрушений и доставить удовольствие петрозаводчанам".

Танки проехали без резиновых накладок
Фото читателя

Ранее также сообщалось, что во время парада механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Подготовка еще не закончилась: сегодня, 25 июня, в 19.00 танки опять въедут в город.  

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Комментарии

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Сеня
2019-06-25 12:42:21
Хм . А главе РэКа до фанаря , ему бы в Москву отчитаться , о патриотронутости населения . И мэр при этом молчит , видно , голоса тут не имеет , как и со стелой .
кир
2019-06-25 12:35:56
Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны. (с)
Неравнодушный
2019-06-25 12:21:54
Хорошая машина должна быть удобной, быстрой, надёжной и танком.
Гость
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