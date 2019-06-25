ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска

Во время репетиции парада военная техника разрушает асфальтовое покрытие в центре Петрозаводска, возмущаются жители города в социальных сетях.

На площади Кирова в Петрозаводске 21 и 23 июня прошли репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В результате танки повредили асфальт на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра.

В частности, горожане опубликовали несколько фото и видео, как военная техника разрушает асфальтовое покрытие.



Столица на Онего





Столица на Онего

Мэр города Ирина Мирошник ранее рекомендовала не волноваться о том, выдержит ли асфальт тяжелые гусеничные танки.

"Все было выверено с точки зрения веса машин, габаритов, – сообщила Мирошник. – С точки зрения повреждения асфальтового покрытия, тоже таких рисков нет, потому что специальные защитные приспособления на гусеницах будут надеты".



Кадр из видео

Мирошник заверила, что праздник планируется провести "без разрушений и доставить удовольствие петрозаводчанам".



Фото читателя

Ранее также сообщалось, что во время парада механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.



Подготовка еще не закончилась: сегодня, 25 июня, в 19.00 танки опять въедут в город.