ФОТО: Тренажеры из Карелии установят на Сейшельских островах на берегу Индийского океана

Известный карельский предприниматель Вадим Маркелов сделал партию уличных тренажеров для Сейшельских островов.

"На Сейшельские острова готовится новая партия уличных тренажеров, - рассказал Вадим Маркелов в соцсетях. - Подписали с правительством Сейшел новый договор. Деньги уже пришли. Одна большая спортивная площадка будет стоять на острове Пралинг, там проходит реконструкция государственного стадиона. Этот новый объект будет установлен на берегу Индийского океана в очень красивом месте. Вторая площадка будет смонтирована на острове Мае, рядом с пятизвёздочный отелем Савоя, также на пляже, на берегу океана. Тренажеры, будут новой серии, Лайты, в зеленом цвете. Направляющие из нержавеющей стали, биметаллические диски, так же из нержавеющей стали, много новых решений. Это будет красивый проект. Предварительно договорились ещё на 15 уличных площадок для Сейшел".

Вадим Маркелов является руководителем известной в Карелии и в мире компании MB Barbell, которая производит спортивный инвентарь.