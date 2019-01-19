ФОТО: Три фуры столкнулись на трассе в Карелии

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Столкновение трех большегрузов произошло в Сегежском районе ночью, сообщает УГИБДД по Карелии.
Авария произошла в 23.25 на федеральной трассе "Кола".
По предварительной версии, 34-летний житель Воронежской области на автомобиле DAF с полуприцепом неправильно выбрал дистанцию до автомобиля Volvo, который двигался в попутном направлении в сторону Мурманска.
Полуприцеп занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с большегрузом МАН. В ДТП пострадал 33-летний водитель MAH, житель Ленинградской области, ему назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
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