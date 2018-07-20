ФОТО: Центр Петрозаводска замер в ожидании Медведева

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Дороги еще не перекрыли, но скоро это случится.
Напомним, сегодня в Петрозаводске с рабочим визитом находится председатель правительства России Дмитрий Медведев, который проведет совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины. В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов. Также в рамках поездки Медведев встретится с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
Дороги и тротуары у правительства пока не перекрыты, но барьеры уже наготове, сообщает корреспондент "Столицы на Онего". Кругом полиция. Ожидается, что совещание с участием Дмитрия Медведева начнется в 14.30.
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