ФОТО: Центр Петрозаводска завален срубленными ветками и мешками с мусором

Читательница "Столицы на Онего" пожаловалась на скопление веток и мешков с мусором на проспекте Ленина.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло письмо от горожанки.

Женщина сообщила, что во дворе на пр. Ленина,11 Д ещё перед майскими праздниками были вырублены ветки с деревьев, которые до сих пор не убраны.



Читатель "Столицы на Онего"

"Также весь двор в мешках с мусором после проведения субботника. Может, городским службам пора приступить к своим обязанностям и организовать уборку мусора?", - написала возмущенная бездействием горожанка.



Читатель "Столицы на Онего"