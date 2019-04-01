ФОТО: У храма в Карелии открыли зоопарк

В Беломорске настоятель храма Соловецких Преподобных открыл при церкви живой уголок.

Как сообщается в паблике "Беломорск", настоятель храма Вадим открыл зоопарк у церкви.Недавно он пополнился бельчатами по кличкам Чип и Дейл. Они поселились в вольере с кроликами и вполне освоились. Во втором вольере живут голуби.

По словам отца Вадима, живой уголок создан в первую очередь для детей прихожан, однако его с удовольствием посещают и взрослые. Всем хочется полюбоваться питомцами и угостить их чем-нибудь вкусненьким. Кстати, возле вольера имеется перечень продуктов для угощения.

На территории храма развешены кормушки для птиц.

Здесь же живут кошки Зефирка, Ириска и дружелюбная хаски Лýна, которые рады знакомству с посетителями.

Не пустует здесь и детская площадка: качели, горки, карусели.

Впереди ещё много задумок, в том числе расширение вольеров и приобретение новых питомцев.

Посетить живой уголок можно в течение дня.