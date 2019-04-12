ФОТО: У поликлиники в Петрозаводске замуровали пандус

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Рабочие перекрыли забором подъем по пандусу к поликлинике №4.
"Вот так вот установили забор вокруг 4 поликлиники, - пишет горожанин в паблике "Подслушано в Петрозаводске", - мамы с колясками очень рады. У нас и так в городе спусков-пандусов мало, так и те, которые есть, замуровывают".
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