ФОТО: У поликлиники в Петрозаводске замуровали пандус

Рабочие перекрыли забором подъем по пандусу к поликлинике №4.

"Вот так вот установили забор вокруг 4 поликлиники, - пишет горожанин в паблике "Подслушано в Петрозаводске", - мамы с колясками очень рады. У нас и так в городе спусков-пандусов мало, так и те, которые есть, замуровывают".