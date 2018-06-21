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Новости. Происшествия
14:14, 21 Июня 2018

ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба

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При проведении работ по благоустройству у Республиканской больницы Карелии на Лососинском шоссе обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, в четверг 21 июня днем во время проведения работ по благоустройству на территории Республиканской больницы был обнаружен снаряд времен ВОВ.

На место происшествия выехали правоохранители, которые закрыли проезд всех транспортных средст на участке от ул.Черняховского до автозаправки на Лососинском шоссе.

На месте работают оперативники.

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21.06.18 11:01
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Комментарии

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Беня
2018-06-21 16:26:46
Едрён-батон, я ж мог безвременно погибнуть :) в самом разгаре процесса дожития до будущей увеличенной пэнзии. Это моя любимая, можно сказать, дорога....
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