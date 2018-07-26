ФОТО: В Беломорске жители жалуются на огромную яму, в которой тонут собаки

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Жительница Беломорска успела спасти из ямы одну собаку, но видела в ней труп другого животного.
В популярной социальной группе "Беломорск" жительница северного карельского города рассказала об огромной яме, в которой тонут собаки, а также сделала фото этого гиблого места.
"Вот из этой ямы я вчера вытащила собаку. А труп другой собаки до сих пор там. Яма не закрыта и ничем не обозначена, и никто ни за что не отвечает!", - написала автор фото.
По словам жительницы, яма расположена недалеко от бывшего дома творчества.
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