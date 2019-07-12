ФОТО: В благоустроенном парке Медвежьегорска начался ремонт с уничтожения новых скамеек

Жители Медвежьегорска возмущены работами, которые проводятся в городе к празднованию Дня Карелии.

Нынешнее благоустройство парка железнодорожников назвали в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" образцом бесхозяйственности или распила. Негодование горожан вызвало то, что всего менее двух лет назад, осенью 2017 года, в этом парке уже прошли работы в рамках программы "Комфортная городская среда". Тогда на общественной территории были установлены новые скамейки. На реализацию программы выделялись деньги из республиканского и местного бюджетов, а часть средств собирали с жителей. Сумма контракта оставила 290 800 рублей.

"И вот, менее, чем через два года, абсолютно новые скамейки нещадно вывернуты из земли и раскурочены. И сейчас, по-видимому, оплата установок скамеек будет произведена заново. Неплохой образец бесхозяйственности наших администраций… Риторический вопрос - ответит ли кто за бюджетные деньги, потраченные впустую в 2017-м?" - пишут в группе "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка", публикуя фото с последствиями работ по благоустройству.

Напомним, 24 августа в Медвежьегорске пройдут основные мероприятия Дня республики. В рамках подготовки к празднованию 99-летия Карелии в городе заканчивается ремонт исторического здания по улице Дзержинского, дом 22 (бывшая гостиница Управления ББК), благоустраивается городской парк и парк железнодорожников. Силами и средствами РЖД идет ремонт исторического здания вокзала станции Медвежья Гора – вокзал сохранит свой исторический вид.