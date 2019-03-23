ФОТО: В ДТП в Петрозаводске пострадал водитель

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Авария произошла 22 марта на улице Правды, сообщили в ГИБДД Карелии.
Напомним, момент происшествия зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.
По информации ГИБДД, в 12.15 в районе дома 40А по ул. Правды, 63-летний водитель Ford при развороте транспортного средства на проезжей части не справился с управлением и допустил столкновение с Lexus, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП травмы получил водитель Ford, ему была оказана медицинская помощь.
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