ФОТО: В ДТП в Петрозаводске пострадал водитель

Авария произошла 22 марта на улице Правды, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, момент происшествия зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

По информации ГИБДД, в 12.15 в районе дома 40А по ул. Правды, 63-летний водитель Ford при развороте транспортного средства на проезжей части не справился с управлением и допустил столкновение с Lexus, который двигался в попутном направлении.



ГИБДД Карелии

В результате ДТП травмы получил водитель Ford, ему была оказана медицинская помощь.



ГИБДД Карелии