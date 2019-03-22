ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись две иномарки

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ДТП произошло на улице Правды.
Момент ДТП попал в объектив камеры. На кадрах видно, что водитель припаркованного у обочины автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, попытался совершить разворот и остановился посреди полосы. Водитель, двигавшегося попутно автомобиля, совершил столкновение.
Сотрудники МЧС Карелии в составе 11 человек привлекались для ликвидации происшествия.
Информация о пострадавших уточняется.
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