ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись две иномарки

ДТП произошло на улице Правды.

Момент ДТП попал в объектив камеры. На кадрах видно, что водитель припаркованного у обочины автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, попытался совершить разворот и остановился посреди полосы. Водитель, двигавшегося попутно автомобиля, совершил столкновение.

Сотрудники МЧС Карелии в составе 11 человек привлекались для ликвидации происшествия.



МЧС Карелии

Информация о пострадавших уточняется.