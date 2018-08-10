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Новости. Общество
18:00, 10 Августа 2018

ФОТО: В Финляндии – стометровые очереди за новой муми-кружкой, на аукционах за нее просят тысячи евро

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Кружка "День муми-тролля", появившаяся в продаже накануне, в день рождения Туве Янссон, вызвала ажиотаж в Финляндии. Чтобы заполучить новинку, люди разбивали лагеря перед магазинами и выстаивали длинные очереди.

К счастью, отмечает Yle, прошлая ночь была теплой. Множество жителей Финляндии добровольно провели ее на улице в спальных мешках.


фото: очередь за кружками в городе Вааса/Susanna Jokinen/Yle

"Причина такого странного поведения простая: завод по производству посуды Arabia выпустил новую муми-кружку под названием "День муми-тролля", приурочив ее появление к дню рождения Туве Янссон, создательницы муми-семейства. В итоге еще накануне в среду люди занимали очередь перед магазинами Iittala по всей стране, чтобы не упустить шанс стать обладателем новинки. Arabia объявила, что кружка поступит в ограниченную продажу сроком на один день, а в одни руки будет отпускаться не более шести кружек", - пишет издание.


фото: чашка «День муми-тролля»/Petri Kivimäki /Yle

По словам жительницы города Вааса Сусанны Йокинен, которая пошла покупать кружку, захватив с собой спальный мешок, "все было очень хорошо организовано, никто не дрался за места".

"Спать было не очень удобно, но тепло и безопасно, – рассказала она. – С утра мы выстроились в очередь, которую регулировали охранники, и спокойно прошли в магазин".

В некоторых магазинах кружки закончились почти сразу, в другие в течение дня завозили дополнительные партии.

"Arabia не разглашает, сколько именно кружек было выпущено в продажу. Сегодня на интернет-аукционах было выставлено несколько кружек "День муми-тролля", за которые просили вплоть до 2000 евро. В магазине розничная цена кружки составляет около 30 евро", - отмечает Yle.

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