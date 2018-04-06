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Новости. От читателей
13:19, 06 Апреля 2018

ФОТО: В гарнизоне "Бесовец" машины вязнут в грязи

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Жители гарнизона "Бесовец" в Прионежском районе Карелии запечатлели на фото свою весну.

На фото: затопленные талой водой тротуары, которые невозможно обойти даже по обочинам; застрявшие в грязи машины, разбитые дороги.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-06 13:42:01
Какие вояки, такой и гарнизон. Летчики истребители блин. Элита.
Гость
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