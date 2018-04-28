ФОТО: В Интернете обсуждают фигуру Анфисы Чеховой в купальнике

40-летняя Анфиса Чехова выложила в Сеть фото в купальнике и рассказала, как сложно девушке с пышными формами найти подходящую одежду для пляжа.

Об этом пишет Lady.

"Люблю иметь в своем гардеробе много купальников. Видимо, сказывается постсоветская юность, когда на мои формы можно было натянуть только чепчики для младенца, ничего приличного не продавалось", - написала ведущая.

Подписчики восхитились фигурой Анфисы и оставили в комментариях множество позитивных комплиментов: "Шикарная женщина с красивой, натуральной фигурой, не подчиняющаяся стереотипам и рекламным стандартам, восхищаюсь вами, Анфиса", "Анфиса! Вы потрясающая красавица! Иначе и не скажешь!", "Фигура шикарная".