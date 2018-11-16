ФОТО: В Карелии меценат восстанавливает поврежденный вандалами памятник героям-интернационалистам

В Беломорске предприниматель приступил к ремонту памятного знака воинам-интернационалистам в парке им. А.Н. Пашкова.

Предприниматель Сергей Дубелев занялся восстановлением памятника воинам, участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов. Как пишут в паблике газеты "Беломорская трибуна", меценат приступил к работе "оперативно и безвозмездно".

"Пожалуйста, в первые дни не надо проверять - насколько крепко он установлен вновь! И в будущем - относитесь к данному сооружению и ко всем памятникам бережно, трепетно и с почтением!" - пишут в паблике.

По сообщению "Беломорской трибуны", в парке им. А.Н. Пашкова начались также работы по установке камер видеонаблюдения.

Напомним, несколько дней житель Беломорска выложил в Сети фото с поврежденным памятником воинам-интернационалистам, который был установлен на собранные местным населением деньги. В ОМВД России по Беломорскому району проводится проверка по факту повреждения монумента.