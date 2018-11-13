Полиция выясняет, кто в Карелии повредил памятник воинам-интернационалистам

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Полиция Беломорска проводит проверку по факту повреждения памятника воинам-интернационалистам.
В ОМВД России по Беломорскому району проводится проверка по факту повреждения памятника воинам-интернационалистам, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в паблике "Полиция Беломорска".
Сотрудники полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о повреждении памятника, сообщить в дежурную часть полиции по номеру 02 или 112.
Напомним, что местный житель запечатлел поврежденный памятник воинам, участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов в Парке Пашкова в Беломорске.
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