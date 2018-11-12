В Карелии повредили памятник воинам-интернационалистам

Местный житель запечатлел поврежденный памятник в Беломорске, установленный на собранные жителями деньги.

"Сломан памятник воинам, участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов в Парке Пашкова" – пишет Евгений А. в официальной группе Беломорска в соцсети "Вконтакте".

На фото видно, что вторая половина (по задумке архитектора, памятник расколот) имеет значительный наклон назад. Неизвестно, кто-то сломал памятник или же проблема в самой конструкции.



Евгений Антипин

Памятник был открыт в день ветеранов боевых действий первого июля в парке им. А.Н. Пашкова. Инициаторами создания памятного знака выступила общественная организация воинов-афганцев Беломорского района.

При поддержке совета Беломорского городского поселения и жителей города и района удалось собрать более 270 тысяч рублей на его строительство.



сайт Правительства РК