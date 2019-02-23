ФОТО: В Карелии на трассе "Кола" грузовик влетел в легковушку

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Столкновение автомобилей произошло в Пряжинском районе на 355 км автодороги Кола, есть пострадавшие.
Авария зарегистрирована 22 февраля в 16:16. 29-летний водитель автомобиля Исузу допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Вольво. В результате ДТП водитель Исузу получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, сообщили в Госавтоипекции Карелии.
Для ликвидации происшествия на трассе привлекалось пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района (3 чел., 1 ед. техники).
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