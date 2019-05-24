ФОТО: В Карелии начали ремонтировать дорогу на Марциальные воды почти за 700 млн рублей
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До конца ремонтных работ на объекте введено временное ограничение движения.
В мае текущего года начались ремонтные работы на участке автомобильной дороге регионального значения "Шуйская-Гирвас", сообщили в официальной группе "ВКонтакте" "Дороги Республики Карелия".
Работы выполняет компания АО "ВАД", которая была признана победителем электронного аукциона. Цена контракта составляет более 670 млн рублей.
На данный момент проводятся следующие работы: фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, демонтаж старых труб, расширение проезжей части для обеспечения проезда автотранспорта в период проведения работ. Так же планируются работы по укреплению обочин, планировке и укреплению откосов, укладке новых труб, установке новых дорожных знаков и устройству нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
До конца ремонтных работ на объекте введено временное ограничение движения посредством организации реверсивного или одностороннего движения на основании утвержденных схем.
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