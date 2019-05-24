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Новости. Общество
14:37, 24 Мая 2019
фото: Группа "Дороги Республики Карелия"

ФОТО: В Карелии начали ремонтировать дорогу на Марциальные воды почти за 700 млн рублей

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До конца ремонтных работ на объекте введено временное ограничение движения.

В мае текущего года начались ремонтные работы на участке автомобильной дороге регионального значения "Шуйская-Гирвас", сообщили в официальной группе "ВКонтакте" "Дороги Республики Карелия". 

Работы выполняет компания АО "ВАД", которая была признана победителем электронного аукциона. Цена контракта составляет более 670 млн рублей. 


Группа "Дороги Республики Карелия"

На данный момент проводятся следующие работы: фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, демонтаж старых труб, расширение проезжей части для обеспечения проезда автотранспорта в период проведения работ. Так же планируются работы по укреплению обочин, планировке и укреплению откосов, укладке новых труб, установке новых дорожных знаков и устройству нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.


Группа "Дороги Республики Карелия"

До конца ремонтных работ на объекте введено временное ограничение движения посредством организации реверсивного или одностороннего движения на основании утвержденных схем.

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Комментарии

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Сеня
2019-05-24 15:07:11
Хм , деньги огромные . Надо было с профсоюзов ( санаториев) и клиники Кивач деньги содрать на ремонт дороги , чтобы хоть как то помогли государству .
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