ФОТО: В Карелии почтили память павших воинов

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Празднование Дня защитника Отечества в Карелии началось с возложения цветов к Вечному огню
Торжества в честь 23 февраля начались утром у мемориального комплекса "Вечный огонь". Несмотря на сильный мороз, церемония была многолюдной, отмечает пресс-служба правительства Карелии.
Отдать дань памяти павшим героям, которые отстояли родную землю, пришли официальные лица, военнослужащие, многие жители Петрозаводска и Карелии и, конечно, ветераны.
С Днем защитника Отечества собравшихся поздравили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, глава администрации Петрозаводска Ирина Мирошник, инспектор Западного военного округа, генерал-майор Стефан Борисов, военный комиссар Петрозаводска Андрей Артемьев.
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