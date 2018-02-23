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Новости. Общество
13:24, 23 Февраля 2018

ФОТО: В Карелии почтили память павших воинов

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Празднование Дня защитника Отечества в Карелии началось с возложения цветов к Вечному огню

Торжества в честь 23 февраля начались утром у мемориального комплекса "Вечный огонь". Несмотря на сильный мороз, церемония была многолюдной, отмечает пресс-служба правительства Карелии.

Отдать дань памяти павшим героям, которые отстояли родную землю, пришли официальные лица, военнослужащие, многие жители Петрозаводска и Карелии и, конечно, ветераны.

С Днем защитника Отечества собравшихся поздравили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, глава администрации Петрозаводска Ирина Мирошник, инспектор Западного военного округа, генерал-майор Стефан Борисов, военный комиссар Петрозаводска Андрей Артемьев.

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