ФОТО: В Карелии пожарные целый час тушили загоревшийся офис

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В Костомукше в 5, 25 загорелось здание офиса, на ликвидацию пожара потребовался час, сообщил в МЧС Карелии.
Сегодня ранним утром, 26 января в 5.25 в Костомукше на ул. Звездная загорелось одноэтажное деревянное здание бывшего офиса.
Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Костомукши.
Пожар удалось потушить только к 6.30.
По данным МЧС, на пожаре никто не пострадал.
Фото паблика "2 отряд ФПС Республики Карелия".
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