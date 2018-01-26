ФОТО: В Карелии пожарные целый час тушили загоревшийся офис

В Костомукше в 5, 25 загорелось здание офиса, на ликвидацию пожара потребовался час, сообщил в МЧС Карелии.

Сегодня ранним утром, 26 января в 5.25 в Костомукше на ул. Звездная загорелось одноэтажное деревянное здание бывшего офиса.

Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Костомукши.

Пожар удалось потушить только к 6.30.

По данным МЧС, на пожаре никто не пострадал.

Фото паблика "2 отряд ФПС Республики Карелия".