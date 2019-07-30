ФОТО: В Карелии прошла церемония перекрытия русла реки Кемь на стройплощадке Белопорожских ГЭС

Перекрытие реки позволит создать Белопорожское водохранилище, вода из которого при запуске ГЭС будет подаваться на турбины станций.

30 июля на стройплощадке Белопорожских гидроэлектростанций состоялась церемония перекрытия русла реки Кемь. В мероприятии приняли участие секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом сообщает пресс-служба главы РК.





Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии.

"Строительство Белопорожских ГЭС относится к числу наиболее значимых и капиталоемких проектов, которые реализуются в рамках подготовки к 100-летию республики Карелия. Их ввод в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения населения и предприятий республики Карелия, а также Северо-Запада, снизить дефицит активной мощности в регионе, эффективно развивать энергосистему республики Карелия за счет возобновляемых экологически чистых источников. Особую значимость проекту придает его международный характер", - сказал председатель Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики Николай Патрушев.

Проект по строительству малых гидроэлектростанций в Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. В финансировании проектов также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер - компания Sinomec. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиардов рублей.

"Белопорожские ГЭС - это пример успешного международного российско-китайского сотрудничества и эффективного взаимодействия бизнеса и власти, - отметил полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. - Стабильно работающие гидроэлектростанции позволят Карелии в дальнейшем улучшить экономическую ситуацию и тем самым создать все необходимые условия для повышения качества жизни наших граждан".

В торжественной церемонии приняли участие руководители компаний застройщиков "Норд Гидро - Белый порог", "Карелстроймеханизация", представители исполнительной и законодательной власти. Завершение работ по перекрытию русла реки и спуск затворов подводящих каналов дали символический старт рождения новых ГЭС.

Строительство объекта началось в 2016 году. Здесь применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций, заявляют в правительстве. При этом большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.

С вводом ГЭС в республике уменьшится дефицит энергетических мощностей за счет возобновляемых, экологически чистых источников, появятся дополнительные рабочие места для жителей Карелии, возрастут налоговые поступления в бюджет республики.



"Гидроэлектростанции строит карельская компания "Карелстроймеханизация" - мы этим гордимся. Станции будут введены в строй в следующем году. Это новые рабочие места для жителей республики, в частности, проживающих в Кемском районе. Здесь будут работать 30 энергетиков. Мы показываем, что в суровых условиях, на севере, мы можем делать вот такое чудо, которое соответствует самым высоким мировым стандартам", - отметил Артур Парфенчиков.

Сегодня на объекте продолжается строительство двух зданий МГЭС, ведутся работы по устройству турбин, завершен монтаж трех сегментных затворов водосливной плотины. Это основное оборудование, с помощью которого будет регулироваться поток воды в период паводков. В круглосуточном режиме трудятся 270 человек.