ФОТО: В Карелии прошла церемония перекрытия русла реки Кемь на стройплощадке Белопорожских ГЭС
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Перекрытие реки позволит создать Белопорожское водохранилище, вода из которого при запуске ГЭС будет подаваться на турбины станций.
30 июля на стройплощадке Белопорожских гидроэлектростанций состоялась церемония перекрытия русла реки Кемь. В мероприятии приняли участие секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом сообщает пресс-служба главы РК.
Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии.
"Строительство Белопорожских ГЭС относится к числу наиболее значимых и капиталоемких проектов, которые реализуются в рамках подготовки к 100-летию республики Карелия. Их ввод в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения населения и предприятий республики Карелия, а также Северо-Запада, снизить дефицит активной мощности в регионе, эффективно развивать энергосистему республики Карелия за счет возобновляемых экологически чистых источников. Особую значимость проекту придает его международный характер", - сказал председатель Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики Николай Патрушев.
Проект по строительству малых гидроэлектростанций в Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. В финансировании проектов также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер - компания Sinomec. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиардов рублей.
"Белопорожские ГЭС - это пример успешного международного российско-китайского сотрудничества и эффективного взаимодействия бизнеса и власти, - отметил полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. - Стабильно работающие гидроэлектростанции позволят Карелии в дальнейшем улучшить экономическую ситуацию и тем самым создать все необходимые условия для повышения качества жизни наших граждан".
В торжественной церемонии приняли участие руководители компаний застройщиков "Норд Гидро - Белый порог", "Карелстроймеханизация", представители исполнительной и законодательной власти. Завершение работ по перекрытию русла реки и спуск затворов подводящих каналов дали символический старт рождения новых ГЭС.
Строительство объекта началось в 2016 году. Здесь применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций, заявляют в правительстве. При этом большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.
С вводом ГЭС в республике уменьшится дефицит энергетических мощностей за счет возобновляемых, экологически чистых источников, появятся дополнительные рабочие места для жителей Карелии, возрастут налоговые поступления в бюджет республики.
"Гидроэлектростанции строит карельская компания "Карелстроймеханизация" - мы этим гордимся. Станции будут введены в строй в следующем году. Это новые рабочие места для жителей республики, в частности, проживающих в Кемском районе. Здесь будут работать 30 энергетиков. Мы показываем, что в суровых условиях, на севере, мы можем делать вот такое чудо, которое соответствует самым высоким мировым стандартам", - отметил Артур Парфенчиков.
Сегодня на объекте продолжается строительство двух зданий МГЭС, ведутся работы по устройству турбин, завершен монтаж трех сегментных затворов водосливной плотины. Это основное оборудование, с помощью которого будет регулироваться поток воды в период паводков. В круглосуточном режиме трудятся 270 человек.
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