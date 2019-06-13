ФОТО: В Карелии сгорел нежилой дом

Пожар произошел в Сегеже 12 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.18 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в нежилом доме на ул. Гористой. Погибших и пострадавших нет, перехода огня на соседние строения не допущено.



4 отряд ФПС по Республике Карелия

Дом сгорел полностью.



4 отряд ФПС по Республике Карелия

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.