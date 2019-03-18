ФОТО: В Карелии за несколько часов сгорело 24 гаражных бокса

Крупный пожар произошел в Сегеже 17 марта, площадь повреждения - 200 кв м, сообщили в МЧС Карелии

Накануне в 20.51 пожарно-спасательные подразделения в составе 48 человек и 10 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в гаражном боксе в ГСК "Сороковой". В 00.50 пожар ликвидирован.

В результате сгорело 24 гаражных бокса на площади 200 кв м.

Из огня вынесли 2 газовых баллона.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.