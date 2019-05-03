ФОТО: В Карелию в мае вернулась зима

Жители республики охотно делятся в соцсетях фотографиями последствий майского снегопада.

Сразу в нескольких районах Карелии в первые дни мая выпал снег. Снегопад прошел как по северным, так и по южным районам республики. В Сортавальском и Лахденпохском районах на земле образовался снежный покров в несколько сантиметров.

Жители охотно делятся фотографиями заснеженной Карелии.

Например, в паблике Дома творчества композиторов под Сортавалой появились эти фото с надписью: 3 мая. Залив Кирьявалахти. Дом Композиторов.

А это фото Сергея Хорошавина из Костомукши.