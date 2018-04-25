ФОТО: В карельском поселке нашли снаряды времен войны

В лесном массиве в поселке Тиурула Лахденпохского района Карелии обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает отдел Росгвардии.

О находке сообщили местные жители.

"Для обследования территории в указанное место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. При осмотре было установлено, что это восемь 76-миллиметровых артиллерийских снаряда", - отметили в Росгвардии.



Росгвардия по Карелии

Сотрудники спецподразделения отвезли снаряды за пределы населенного пункта и уничтожили.