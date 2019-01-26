ФОТО: В Костомукше впервые родители будущих первоклашек вели ночное дежурство в гимназии

Запись в первые классы стало проблемой не только для жителей Петрозаводска, но и для родителей в "городе горняков".

Жители Костомукши, желающие устроить своего ребенка в первый класс гимназии, ночевали в ночь с 25 на 26 январе в заветном учреждении образования. Руководство школы позаботилось о родителях, которые были готовы стоять в мороз даже на улице. Их запустили в школу, выдали чайники и кофе, сообщили в паблике газеты "Новости Костомукши".

По данным издания, родители начали занимать очередь уже с 14:00 пятницы. Ночью в списке значилось 99 первоклассников.

"Не правда ли, похоже на зал ожидания вокзала? На самом деле эти люди ждут не поезда... Они надеются записать своих детей в первый класс в гимназию", - комментируют фотографии, выложенные в паблике газеты 3 часа ночи.

"Новости Костомукши" отметили, что "такого в городе еще не было".

"Несмотря на это, есть уверенность, что каждый ребенок будет устроен в первый класс", - пишут в паблике.

Напомним, в Петрозаводске прием заявлений первые классы школ начался 22 декабря 2018 года. Дежурства велись практически у всех школ города, в том числе и в тех учебных заведениях, где есть электронная запись. Жители Петрозаводска не верят чиновникам от образования, которые в течение 10 лет не могут организовать цивилизованный прием детей в первый класс.