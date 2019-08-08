ФОТО: В парк Петрозаводска "прибудет экспресс"

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В парке Железнодорожников оборудуют тематическую игровую площадку, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Рабочие подрядной организации приступили к сборке стилизованной под скоростной экспресс детской игровой площадки в парке Железнодорожников, обновляемом в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Ранее здесь привели в порядок зеленые насаждения, ведется отсыпка дорожек.
Проектом модернизации зоны отдыха, который разработали специалисты ООО "Инженерный центр "Штрих", также предполагается обустройство газонов, установка скамеек, урн, ограждений и декоративной металлической арки с изображением паровоза и наименованием парка.
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