ФОТО: В парк Петрозаводска "прибудет экспресс"

В парке Железнодорожников оборудуют тематическую игровую площадку, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рабочие подрядной организации приступили к сборке стилизованной под скоростной экспресс детской игровой площадки в парке Железнодорожников, обновляемом в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее здесь привели в порядок зеленые насаждения, ведется отсыпка дорожек.

Проектом модернизации зоны отдыха, который разработали специалисты ООО "Инженерный центр "Штрих", также предполагается обустройство газонов, установка скамеек, урн, ограждений и декоративной металлической арки с изображением паровоза и наименованием парка.