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Новости. Политика
17:03, 16 Августа 2019
фото: "Столица на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске активисты КПРФ провели серию одиночных пикетов за честные выборы

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В рамках всероссийской акции КПРФ за честные выборы в Петрозаводске состоялись одиночные пикеты.

Активисты регионального отделения КПРФ приняли участие во всероссийской акции за честные выборы. Они вышли на улицы Петрозаводска с плакатами, призывающими прекратить административное давление на коммунистов, которых различными способами не допускают до участия в выборах. 

Напомним, 8 сентября во многих регионах России пройдут выборы того или иного уровня. Сейчас чиновники повсюду создают препятствия оппозиционным кандидатам. Кандидатов в губернаторы от КПРФ блокируют с помощью "муниципального фильтра", который давно пора отменить. Пытаются снимать с выборов кандидатов в депутаты и целые партийные списки. Коммунисты борются с этим в Москве и во всех регионах, где проходят избирательные компании.

В Москве 17 августа состоится митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова. В нем будет принимать участие делегация из Карелии.

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Комментарии

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елпидифор
2019-08-16 18:13:59
Наверное, однозначный советуется с товарищем майором: как реагировать - коммунисты-соратники на пикеты вышли.
Саныч
2019-08-16 17:38:43
Пните кто-нибудь однозначно, он заснул походу. Нам всем срочно нужно его мнение.
Гость
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