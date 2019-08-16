ФОТО: В Петрозаводске активисты КПРФ провели серию одиночных пикетов за честные выборы

В рамках всероссийской акции КПРФ за честные выборы в Петрозаводске состоялись одиночные пикеты.

Активисты регионального отделения КПРФ приняли участие во всероссийской акции за честные выборы. Они вышли на улицы Петрозаводска с плакатами, призывающими прекратить административное давление на коммунистов, которых различными способами не допускают до участия в выборах.

Напомним, 8 сентября во многих регионах России пройдут выборы того или иного уровня. Сейчас чиновники повсюду создают препятствия оппозиционным кандидатам. Кандидатов в губернаторы от КПРФ блокируют с помощью "муниципального фильтра", который давно пора отменить. Пытаются снимать с выборов кандидатов в депутаты и целые партийные списки. Коммунисты борются с этим в Москве и во всех регионах, где проходят избирательные компании.

В Москве 17 августа состоится митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова. В нем будет принимать участие делегация из Карелии.