ФОТО: В Петрозаводске автобус въехал в столб, пострадала пассажирка

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В Петрозаводске, в микрорайоне "Скандинавия" пассажирский автобус врезался в опору уличного освещения.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне около 15 часов в районе дома №2 по Скандинавскому проезду.
В условиях снегопада пассажирский автобус, следующий по маршруту № 12, выехал вправо за пределы дорожного полотна и врезался в опору уличного освещения.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, при совершении поворота водитель автобуса не справился с управлением.
В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автобуса. Она самостоятельно обратилась в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.
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