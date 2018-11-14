ФОТО: В Петрозаводске автобус въехал в столб, пострадала пассажирка

В Петрозаводске, в микрорайоне "Скандинавия" пассажирский автобус врезался в опору уличного освещения.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне около 15 часов в районе дома №2 по Скандинавскому проезду.

В условиях снегопада пассажирский автобус, следующий по маршруту № 12, выехал вправо за пределы дорожного полотна и врезался в опору уличного освещения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, при совершении поворота водитель автобуса не справился с управлением.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автобуса. Она самостоятельно обратилась в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.