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Новости. Происшествия
06:40, 14 Ноября 2018
фото: Денис Погребной, Игорь Иванов, http://dtpptz.ru

ФОТО: В Петрозаводске автобус въехал в столб, пострадала пассажирка

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В Петрозаводске, в микрорайоне "Скандинавия" пассажирский автобус врезался в опору уличного освещения.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне около 15 часов в районе дома №2 по Скандинавскому проезду.

В условиях снегопада пассажирский автобус, следующий по маршруту № 12, выехал вправо за пределы дорожного полотна и врезался в опору уличного освещения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, при совершении поворота водитель автобуса не справился с управлением.  

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автобуса. Она самостоятельно обратилась в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.

 

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Комментарии

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mts
2018-11-14 09:29:10
А мог выехать на тротуар. Автотранспортные предприятия вообще не контролируют режим работы водителей. Вот нормы поведения автобусников на дорогах Петрозаводска, с полным пассажиров автобусом, вне правил ГИБДД. Можете посмотреть на онлайн камерах: 1. Проезд перекрёстка с нарушением полосности. 2. Отсутствие поворотников в принципе. 3. Разворот где хочу и как хочу. 4. Гонки автобусов. 5. Пешеходник проходим сходу, не притормаживая. Если человек-пешеход подскользнулся - он труп. 6. На конечных бардак - разворотная площадка - это дорога общего пользования. 7. Регулярный перегруз. 8. Нарушение режима движения. Делаем вывод: кому это выгодно - пиши - риск пассажирами. Видимо тому ,кто не контролирует данные процессы. Гибдд, транспортная инспекция, Потребнадзор. Им всем невыгодно - чтобы люди жили дольше.
Судья
2018-11-14 08:59:27
Снег ... гололед ... превышение скорости. Итог печален.
Гость
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