ФОТО: По Петрозаводску гуляла утка с ледяным замком на клюве

Паблик "Живой Петрозаводск" опубликовал фото необычных птиц, которые были замечены в том месте, где Неглинка впадает в Онежское озеро.

Фотограф Дмитрий Ерохин познакомил читателей паблика результатами своей очередной фотоохоты.

"Недавно удалось снять утку с ледяным замком на клюве. Снято у "Онежского замка". В устье Неглинки. На следующий день утки с таким замком не было. Надеюсь, что она растопила лед. Чирок начинает давать кряквам "сдачи". Щеглы летают по городу, как летом», - пишет автор фото.