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Новости. Общество
12:22, 07 Июля 2018

ФОТО: В Петрозаводске на митинге против повышения пенсионного возраста правительству выдали "красную карточку"

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На акцию протеста против пенсионной реформы, которую организовали коммунисты Карелии, пришли около 500 человек.

На Студенческом бульваре сейчас проходит митинг против повышения пенсионного возраста. Около 500 человек пришли выразить свое несогласие с предлагаемой правительством России пенсионной реформы.

Горожане пришли с плакатами "Только в гробу получишь пенсию!", "Голодный пенсионер – позор государства!", "Медведев, как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?", "Правительство России – позор России" и другими.

Один из пенсионеров принес на митинг "красную карточку правительству, забивающему голы своему народу".

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Комментарии

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Ватаненн
2018-07-07 13:20:59
Похоже это закат доверия и к Президенту и к " Единой России " ......
goo
2018-07-07 14:09:38
Ватаненн, ну упали рейтинги на семь процентов, ну стали поддерживать вместо 75%, 68... и чо?
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