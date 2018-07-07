ФОТО: В Петрозаводске на митинге против повышения пенсионного возраста правительству выдали "красную карточку"

На акцию протеста против пенсионной реформы, которую организовали коммунисты Карелии, пришли около 500 человек.

На Студенческом бульваре сейчас проходит митинг против повышения пенсионного возраста. Около 500 человек пришли выразить свое несогласие с предлагаемой правительством России пенсионной реформы.

Горожане пришли с плакатами "Только в гробу получишь пенсию!", "Голодный пенсионер – позор государства!", "Медведев, как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?", "Правительство России – позор России" и другими.

Один из пенсионеров принес на митинг "красную карточку правительству, забивающему голы своему народу".