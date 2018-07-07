12:22, 07 Июля 2018
ФОТО: В Петрозаводске на митинге против повышения пенсионного возраста правительству выдали "красную карточку"
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На акцию протеста против пенсионной реформы, которую организовали коммунисты Карелии, пришли около 500 человек.
На Студенческом бульваре сейчас проходит митинг против повышения пенсионного возраста. Около 500 человек пришли выразить свое несогласие с предлагаемой правительством России пенсионной реформы.
Горожане пришли с плакатами "Только в гробу получишь пенсию!", "Голодный пенсионер – позор государства!", "Медведев, как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?", "Правительство России – позор России" и другими.
Один из пенсионеров принес на митинг "красную карточку правительству, забивающему голы своему народу".
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