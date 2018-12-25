ФОТО: В Петрозаводске начали продавать живые елки, мы узнали цены

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В Петрозаводске начали работать елочные базары.
Корреспондент "Столицы на Онего" застала продавцов живых елей у торгового центра "Кей".
Живую елочку высотой до 1 метра здесь можно купить за 700 рублей. Самая высокая елка – более 2,5 метров обойдется в 2100 рублей. Если покупать две или три елки, продавцы обещают скидки.
Горожане охотно разбирают елки, есть даже небольшая очередь.
Напомним, администрация Петрозаводска утвердила список площадок, на которых в период с 23 по 31 декабря предусмотрена продажа новогодних елок.
Предпринимателям выданы разрешения на размещение нестационарных торговых объектов по следующим адресам: улица Антикайнена - у дома №29, Лососинское шоссе - у дома №25, улица Древлянка - у дома №18, улица Маршала Мерецкова - у дома №4, проспект Александра Невского - у дома №40, Октябрьский проспект - у дома №53, улица Чапаева - у дома №47, улица Генерала Фролова - вблизи дома№10.
Кстати, торговой площадки у торгового центра "Кей" в этом списке нет. Но, как видим, елки здесь продают, и горожане их покупают.
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