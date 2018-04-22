ФОТО: В Петрозаводске ночью кое-кто не спал – участники флешмоба читали книжки вслух, сидя на лестнице

"Библионочь" в Национальной библиотеке Карелии началась с флэшмоба "Читаем на лестнице".

Около четырех десятков человек в ночь на 22 апреля не спали, а сидели на лестнице в Национальной библиотеке и читали книжки вслух. Среди них наш корреспондент заметил депутата Законодательного собрания, коммуниста Валерия Шоттуева и кубинского танцора Пабло.

Когда по лестнице кто-то поднимался, участники флешмоба читали громче, в остальное время - бормотали себе под нос.





В это время в Зимнем саду библиотеки дети играли с аниматорами, взрослые в большом зале слушали народные песни.

В читальном зале ночью можно было взять книжку и почитать (или подремать) в полумраке и относительной тишине.