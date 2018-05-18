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Новости. Общество
12:30, 18 Мая 2018

ФОТО: В Петрозаводске обнаружена массовая вырубка городских лесов, заявляет ОНФ

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Петрозаводские леса вырубают незаконно, ущерб может составит сотни миллионов рублей, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

"С огромными масштабами вырубок городских лесов в районе улицы Университетской в Петрозаводске сегодня столкнулись активисты ОНФ в Карелии. Общественники выехали вместе с администрацией города на место, где планируется строительство дороги до кооператива на улице Р. Рождественского", - говорится в сообщении.

По информации ОНФ, никаких разрешительных документов на строительство магистрали и вырубки леса у организации, занимающейся здесь работами, нет.

"Ущерб от деятельности "черных" лесорубов ещё предстоит подсчитать. Но по предварительным прогнозам специалистов, это более сотни миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

ОНФ вместе с администрацией Петрозаводска намерен добиваться возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки и вывозке древесины.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
btw
2018-05-18 13:07:55
Если Леониду Белуге можно, Ленте можно, почему другим нельзя? Вот они и рубят.
Гость
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