ФОТО: В Петрозаводске обнаружена массовая вырубка городских лесов, заявляет ОНФ

Петрозаводские леса вырубают незаконно, ущерб может составит сотни миллионов рублей, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

"С огромными масштабами вырубок городских лесов в районе улицы Университетской в Петрозаводске сегодня столкнулись активисты ОНФ в Карелии. Общественники выехали вместе с администрацией города на место, где планируется строительство дороги до кооператива на улице Р. Рождественского", - говорится в сообщении.

По информации ОНФ, никаких разрешительных документов на строительство магистрали и вырубки леса у организации, занимающейся здесь работами, нет.

"Ущерб от деятельности "черных" лесорубов ещё предстоит подсчитать. Но по предварительным прогнозам специалистов, это более сотни миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

ОНФ вместе с администрацией Петрозаводска намерен добиваться возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки и вывозке древесины.