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Новости. Спорт
12:17, 04 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске определили победителей турнира по волейболу на Кубок председателя Петросовета

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Победителем четвертого турнира по волейболу на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука стала команда "Древлянка".

Как рассказали в пресс-службе горсовета, в этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд. В первый день кубка состоялись отборочные матчи в группах по круговой системе, в воскресенье прошли стыковые, полуфинальные и финальные игры.

По результатам всех матчей Кубок председателя Петросовета достался команде "Древлянка". Второе место завоевала команда "Кижанка". Третье место заняла команда "Экодар".

Специальными номинациями отмечены следующие команды: номинация "Самая сплоченная команда" - "Зеон"; номинация "Скрытые резервы" - "Северянка"; номинация "Новые надежды" - "Атриум"; номинация "Гранитная стена" - "ОМК" и номинация Fair play - "ПетрГУ".

Также по итогам турнира определены лучшие игроки команд: "Лучший блокируюий" - Юлия Якимова (ПетрГУ), "Лучший нападающий" - Наталья Сверчкова ("Экодар"), "Лучший связующий" - Татьяна Пандас ("Экодар"), "Самый результативный игрок" - Анна Селина ("Кижанка"). Всем призерам игр вручены медали и грамоты.

На церемонии награждения заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич поздравил и поблагодарил участниц волейбольных соревнований за красивую игру и волю к победе, а также отметил высококлассную работу судей и членов оргкомитета турнира.

"Волейбольный турнир проводится в Петрозаводске уже в четвертый раз. В этом году соревнования впервые прошли на лучшей площадке города с участием большего числа команд. В борьбе за победу все спортсменки показали высокое мастерство и доказали, что волейбол в карельской столице стремительно развивается. От имени председателя Петросовета Геннадия Боднарчука и от себя лично благодарю всех участников, судей и организаторов за яркий спортивный праздник, который вы подарили болельщикам. До встречи в следующем году на V юбилейном Кубке председателя Петросовета", - сказал Александр Ханцевич.

На торжественной церемонии закрытия турнира также были подведены итоги специального творческого состязания для болельщиков, проходившего в официальной группе мероприятия "ВКонтакте". В конкурсе рисунков на тему волейбола победу одержала Эвелина Бовсуновская, ее работа по результатам открытого голосования набрала 76 голосов. Приз зрительских симпатий присвоен самому юному художнику – Юле Ишутиной.

Фото с мероприятия смотрите здесь.

Напомним, что четвертый традиционный волейбольный турнир среди женских команд на Кубок Председателя Петросовета Геннадия Боднарчука проходил 2-3 марта при поддержке автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта "Лига 4+2". Информационное сопровождение мероприятию оказали радиостанции "Авторадио Петрозаводск" и "Радио России - Карелия", ГТРК "Карелия" и информационно-аналитический портал "Столица на Онего".

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