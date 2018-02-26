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Новости. Общество
11:30, 26 Февраля 2018

ФОТО: В Петрозаводске почтили память Немцова

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В Петрозаводске 25 февраля состоялась серия одиночных пикетов в память об убитом политике Борисе Немцове.

Акция собрала менее 10 человек, которые встали с плакатами в центре столицы Карелии.

Борис Немцов был застрелен в Москве поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, по которому шёл со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Как установили эксперты, в спину политика из пистолета было выпущено шесть пуль, четыре из которых достигли цели. Убийцы политики отбывают срок в колонии.

Фото смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Knower
2018-02-26 13:31:19
Ну да, 3 человека - это менее 10.
Но лучше писать, что явилось меньше миллиарда людей. Это тоже будет правильно, но более солидно.
Хаос
2018-02-26 13:21:28
А если бы рядом встал второй человек с фотографией ВВП, было бы нарушение, это уже не одиночный пикет, а если кто то специально решил сорвать одиночный пикет и встал рядом, что будет?
Американец
2018-02-26 13:21:20
клоуны с табличкой
кир
2018-02-26 12:09:05
Всех смутьянов в национальную базу данных поместить и сопровождать по жизни в дальнейшем.
petronik
2018-02-26 12:08:23
Молодцы, человеки!
Гость
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В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
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