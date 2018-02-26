ФОТО: В Петрозаводске почтили память Немцова

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В Петрозаводске 25 февраля состоялась серия одиночных пикетов в память об убитом политике Борисе Немцове.
Акция собрала менее 10 человек, которые встали с плакатами в центре столицы Карелии.
Борис Немцов был застрелен в Москве поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, по которому шёл со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Как установили эксперты, в спину политика из пистолета было выпущено шесть пуль, четыре из которых достигли цели. Убийцы политики отбывают срок в колонии.
Фото смотрите здесь.
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