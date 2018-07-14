09:01, 14 Июля 2018
ФОТО: В Петрозаводске после жалоб горожан отремонтировали опасную детскую площадку
По теме
Загрузка...
На Кукковке у торгового центра опасную детскую площадку отремонтировали.
Ранее в соцсети горожане опубликовали фото разрушенного детского городка у ТЦ "Добрыня" на Кукковке.
"Яркий и красивый игровой городок пришел в упадок, начал разваливаться и теперь представляет реальную опасность для детей", - написали петрозаводчане в комментариях к фото.
На фото и жалобы горожан обратили внимание в ТЦ "Добрыня" и решили восстановить детскую площадку.
Как сообщил на своей странице в соцсети детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, на сегодняшний день городок на Кукковке преобразился.
"Учли замечания, продолжаем трудиться. С уважением, ТЦ "Добрыня", - опубликовал комментарий к фото Сараев.
По теме
Выбор читателей
10.07.2018, 20:20
12.07.2018, 16:43
12.07.2018, 16:45
10.07.2018, 19:40
Аналитика
12.07.2018 11:14
Капитал
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
09.07.2018 13:36
09.07.2018 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
Чтиво
13.07.2018 13:29
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
03.07.2018 09:25
Медиа
09.07.2018 11:06
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии