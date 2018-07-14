ФОТО: В Петрозаводске после жалоб горожан отремонтировали опасную детскую площадку

На Кукковке у торгового центра опасную детскую площадку отремонтировали.

Ранее в соцсети горожане опубликовали фото разрушенного детского городка у ТЦ "Добрыня" на Кукковке.

"Яркий и красивый игровой городок пришел в упадок, начал разваливаться и теперь представляет реальную опасность для детей", - написали петрозаводчане в комментариях к фото.

На фото и жалобы горожан обратили внимание в ТЦ "Добрыня" и решили восстановить детскую площадку.

Как сообщил на своей странице в соцсети детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, на сегодняшний день городок на Кукковке преобразился.

"Учли замечания, продолжаем трудиться. С уважением, ТЦ "Добрыня", - опубликовал комментарий к фото Сараев.