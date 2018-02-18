ФОТО: В Петрозаводске прошел масленичный карнавал

Более тысячи человек приняли участие в костюмированном шествии по центральным улицам столицы Карелии, сообщили в администрации города.

"Гиперборейская масленица" с карнавалом стартовала сегодня днем на площади Кирова. Она объединила двадцать четыре команды из школ, техникумов и различных общественных организаций. Крое того, к шествию присоединились и гости из Франции. Об этом в своем приветственном слове к участникам веселого марша сказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Глава города поблагодарила всех участников карнавала, высказав самые лучшие пожелания.

"Мира добра и благополучия – вам и вашим семьям, и пусть сегодняшний праздник будет ярким и достойным событием Гиперборейского фестиваля 2018 года", - напутствовала веселую карнавальную колонну Ирина Мирошник.