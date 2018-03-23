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Новости. Происшествия
16:12, 23 Марта 2018

ФОТО: В Петрозаводске разыскивают человека, который пропал еще в феврале

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Полиция разыскивает Сергея М. 1986 года рождения, сообщает министерство внутренних дел Карелии.

По данным МВД, мужчина ушел из дома по улице Ригачина в Петрозаводске 28 февраля, и с тех пор его местонахождение не известно. 

На вид: 32 года, рост 175 см, волосы темно-русые. 

Был одет: в пуховик темно-синего цвета с "кубиками" голубого цвета, синие джинсы, черные ботинки. 

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергея, просят позвонить по телефонам:  (88142) 73-92-29, 8981-405-41-44, 8911-423-33-83 или 02 (с мобильного - 102).

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