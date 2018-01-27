ФОТО: В Петрозаводске сегодня раздают "открытки памяти"

Команда "Молодежки ОНФ" проводит в ТЦ "Макси" акцию, приуроченную ко Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.

Сегодня в 45 регионах России проходит акция "Открытка памяти". В торговых центрах, на вокзалах, в образовательных учреждениях – в местах массового скопления людей участники команды "Молодежка ОНФ" раздают открытки с информацией о блокаде Ленинграда.

Напомним, вчера в социальных сетях "Молодежки ОНФ" был опубликован ролик, посвященный событиям блокады в цифрах. Авторы видео предложили подписчикам прийти 27 января к специальным стендам "Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся". В Петрозаводске такая точка появилась на первом этаже ТЦ "Макси". Каждый пришедший сегодня в торговый центр получит открытку, из которой можно узнать, что означали цифры, представленные в видеоролике.

Информационная точка "Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся" будет работать сегодня до 18.00.