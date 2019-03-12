ФОТО: В Петрозаводске случился "вечер жестянщика"

Очевидцы сообщают о множестве ДТП, которые произошли в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада.

Многочисленные ДТП, случившиеся в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада, стали причиной пробок на дорогах.

Движение автомобилей и общественного транспорта было затруднено в сторону Древлянки, Кукковки и центра.

Очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии сообщили об авариях на Лесном проспекте, Комсомольском проспекте и улицы Лизы Чайкиной, на Чапаева, пересечении Ленина и Пушкинской и других.

Горожане сообщают, что из-за транспортного коллапса добирались до дома более трех часов.