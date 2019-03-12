Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:05, 12 Марта 2019
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/dtpptz

ФОТО: В Петрозаводске случился "вечер жестянщика"

Загрузка...

Очевидцы сообщают о множестве ДТП, которые произошли в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада.

Многочисленные ДТП, случившиеся в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада, стали причиной пробок на дорогах.

Движение автомобилей и общественного транспорта было затруднено в сторону Древлянки, Кукковки и центра.

Очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии сообщили об авариях на Лесном проспекте, Комсомольском проспекте и улицы Лизы Чайкиной, на Чапаева, пересечении Ленина и Пушкинской и других.

Горожане сообщают, что из-за транспортного коллапса добирались до дома более трех часов.      

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2019-03-12 09:55:56
А хвалебная статейка про чудо- убиральщиков Техрент будет??? Чё,не работает говнопесок на гололёде? Автомобилистам надо коллективный иск к мэрии!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
05.03.2019, 11:56
"За школу и садик будем воевать!"
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

11.03.2019 15:47
Политкухня
Большие машины – большие проблемы 2
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
11.03.2019 12:26
Экономика нового мышления 2
11.03.2019 12:03
"Люцифер" и "Краснопуз" 2
07.03.2019 14:07
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2019 11:04
Личное мнение
Приспособление во всем 10
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
архив чтиво

Медиа

Огнемет на Масленице в Петрозаводске
11.03.2019 12:42
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»