ФОТО: В Петрозаводске случился "вечер жестянщика"

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Очевидцы сообщают о множестве ДТП, которые произошли в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада.
Многочисленные ДТП, случившиеся в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада, стали причиной пробок на дорогах.
Движение автомобилей и общественного транспорта было затруднено в сторону Древлянки, Кукковки и центра.
Очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии сообщили об авариях на Лесном проспекте, Комсомольском проспекте и улицы Лизы Чайкиной, на Чапаева, пересечении Ленина и Пушкинской и других.
Горожане сообщают, что из-за транспортного коллапса добирались до дома более трех часов.
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