ФОТО: В Петрозаводске состоялись митинг-концерт и "Битва салютов"

Первые фотографии с места событий на площади Кирова в карельской столице.

Праздничные мероприятия в столице Карелии были посвящены четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией состоялся 18 марта на площади Кирова в Петрозаводске.

Кульминацией праздника стала "Битва салютов".