ФОТО: В Петрозаводске студентов учили гнуть сковороды и рвать полотенца

Студенты Петрозаводского автотранспортного техникума приняли участие в акции ОНФ "Зарядка с чемпионом".

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии присоединились к всероссийской акции ОНФ "Зарядка с чемпионом". В Петрозаводске необычный урок физкультуры провел для студентов автотранспортного техникума победитель чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу и армлифтингу, президент федерации силового экстрима Карелии (АРС) Александр Каширин.

Второкурсники в течение полутора часов занимались в спортивном зале техникума, знакомясь с силовыми видами спорта. Каширин, который является тренером молодежной сборной Карелии по пауэрлифтингу и сборной региона по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сначала устроил силовое шоу. Спортсмен показал, как можно согнуть сковороду, гвозди, арматуру, разорвать полотенце и многостраничный телефонный справочник с календарем. После тщетных попыток студентов повторить эти упражнения чемпион рассказал об одном и самых выдающихся профессиональных борцов мира Иване Поддубном и его трюках. А затем второкурсники выполнили разминку и комплекс силовых упражнений.

"Я с удовольствием принял приглашение поучаствовать в акции ОНФ. Чем больше ребят будут увлечены спортом, занятиями физкультурой, тем сильнее, здоровее и увереннее в себе они будут. Спорт укрепляет не только наше тело, но и дух. Люди, устраивающие себе регулярные тренировки, добиваются успехов во всех сферах деятельности и успевают сделать гораздо больше, чем противники спорта. И я показал ребятам, что силачами не рождаются, ими становятся. Стоит только захотеть", – сказал Каширин.

Акция ОНФ "Зарядка с чемпионом" проходит в течение месяца во всех регионах страны, она объединит более 15 тыс. человек. В мероприятиях принимают участие школьники, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений и выдающиеся спортсмены.