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Новости. Общество
14:20, 03 Июня 2018

ФОТО: В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов

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В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".

Традиционно торжественный запуск городских фонтанов прошел на Студенческом бульваре, у "Молекулы фуллерена". Горожане любят бывать у этого фонтана с детьми, а гости стараются сфотографироваться рядом с необычной конструкцией.

Подробный репортаж с открытия сезона фонтанов читайте в нашем репортаже.

По теме

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: трагедия в Беломорском районе, авто в Онего и тьма, накрывшая Петрозаводск
03.06.18 17:00
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