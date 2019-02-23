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Новости. Общество
13:19, 23 Февраля 2019
фото: Администрация Петрозаводска

ФОТО: В Петрозаводске возложили цветы к мемориальному комплексу "Вечный огонь"

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На площади Ленина прошла торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, школьники и юнармейцы, жители и гости Петрозаводска. С праздником мужества, отваги и стойкости присутствующих поздравили исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, глава города Ирина Мирошник и начальник Петрозаводского гарнизона Владимир Стрелков, сообщает администрация Петрозаводска.

"С начала этого года прошло очень много знаменательных для нас дат: 30-летие со дня вывода войск из Афганистана, 75-летие прорыва блокады Ленинграда, состоялись торжественные мероприятия. Героям, участникам событий, их родственникам вручены памятные медали, но самое главное, что на всех этих встречах было очень много молодёжи, детей, которым нужно понимать, что война – это страшно и нельзя ни в коем случае повторить нашу тяжёлую военную историю. Мы отдаём долг памяти ветеранам и героям Великой Отечественной войны – самого главного и тяжёлого события для нашей Отчизны. Мы благодарим тех, кто сегодня обеспечивает безопасность страны на всех её рубежах и позволяет нам мирно трудиться и созидать, чувствовать себя уверенными и защищёнными", - отметила в своём обращении Ирина Мирошник.

После возложения цветов к "Вечному Огоню" участники акции почтили память погибших воинов России минутой молчания. Завершилось торжественное мероприятие церемонией посвящения юных петрозаводчан в юнармейцы.

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Комментарии

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однозначно
2019-02-23 15:15:28
Днем отпатриотились, вечером флешмобиться пойдут. Что еще надо людям для щастья.... Тем более, что вконтактиш мирное небо над головой пообещал, а у Худи есть знакомый командир ядреного ракетоносца ежели чего.
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