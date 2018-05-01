ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске жители отметили "красный Первомай" шествием и митингом

В Петрозаводске карельское отделение КПРФ сегодня провело первомайскую демонстрацию и митинг "За социальную справедливость!".

Представители партии, сторонники КПРФ и обычные горожане собрались на площади Ленина и колонной по проспекту Карла Маркса направились на площадь Кирова.

Праздничная первомайская колонна, двигавшаяся традиционным, сложившимся еще в советские времена маршрутом, была окрашена красными флагами и красными шариками. Во главе демонстрации шли руководители и активисты республиканского отделения КПРФ.

В это время с громкоговорителей звучали советские песни и лозунги, связанные с необходимостью возвращения России в русло социально ориентированного государства.

Шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек, завершилось митингом.

Открыл митинг первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов, который обратил внимание присутствующих на желтые ограждения, через которые пришлось пройти каждому участнику первомайской демонстрации:

"Если власть так уверена в своей поддержке населением, зачем же тогда отгораживается от народа!?".

Кроме этого, напомнил, что Первомай – это до сих пор День международной солидарности трудящихся, но никак не "праздник труда дачников", в который его безуспешно пытаются превратить чиновники.

Евгений Ульянов в своем обращении отметил, что в современных условиях действующая власть не способна обеспечить достойную жизнь даже тем людям, которые имеют работу, не говоря уже о пенсионерах, студентах и детях.

Фактически государство сняло с себя все обязанности по социальному обеспечению и заботе о гражданах.

"Сегодня мы видим, что даже людям, получающим зарплату, не хватает денег на самое необходимое. И дальше будет еще хуже. Как только прошли выборы, власть сразу же начала обсуждать повышение налогов и пенсионного возраста, компенсации потерь олигархов от санкций. Все это приведет только к ухудшению социально-экономической ситуации. Лишь смена курса может спасти Россию".

Участники митинга говорили о неподъемных тарифах на услуги ЖКХ, постоянно растущих ценах и несправедливых налогах, которые тяжелейшим грузом лежат на плечах всего российского народа. По итогам они обратились к властям и потребовали изменения экономического и политического курса страны.

Фото с праздничной демонстрации смотрите здесь.